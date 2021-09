Auch am zweiten Tag der Straßenrad-WM in Flandern bleiben die Deutschen ohne Edelmetall. Lisa Brennauer und Lisa Klein fahren ordentliche Ergebnisse ein - und hoffen nun auf einen Gold-Coup am Mittwoch.

Löwen | Auf den letzten Metern ging Bahn-Olympiasiegerin Lisa Brennauer nochmal voller Entschlossenheit aus dem Sattel, doch für Deutschlands erste Medaille bei der Straßenrad-WM reichte es nicht. Das deutsche Team mit Brennauer und Lisa Klein ist im Einzelzeitfahren der Frauen an den Top-Plätzen vorbeigefahren. Die beiden Tokio-Goldgewinnerinnen auf der B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.