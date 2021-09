Paralympics : Boll, Chinesen und Glasknochen besiegt: Baus leidet nicht

Valentin Baus leidet an der Glasknochenkrankheit. Nein, falsch. Er leidet nicht an der Krankheit. Er hat sie. Das stellt der Tischtennisspieler nach seinem Paralympics-Gold in Tokio live im TV klar. Sportlich beeindruckt er auch Timo Boll.

Shibuya City | In Tokio wurde Valentin Baus schon zweimal ausgiebig gefeiert. Nach seinem Sieg in einem Tischtennis-Krimi im Einzelfinale folgte auch im TV-Studio ein entscheidender Satz. „Ich leide nicht an der Glasknochenkrankheit. Ich habe sie“, sagte der 25-Jährige freundlich, aber bestimmt. Woraufhin er von Kollegen und in den sozialen Medien von vielen Behi...

