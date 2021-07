Olympia : Brandblase und Knie: Schmerzen bei Stabhochspringer Blech

Mit Blessuren an Hand und Knie wollte Stabhochspringer Torben Blech eigentlich nur noch so schnell wie möglich zum Arzt.

Shinjuku City | Der 26-jährige Leverkusener stand nach seiner verpatzten Qualifikation in Tokio mit einer aufgerissenen Brandblase am Finger und vermutlich einer Knieprellung in den Katakomben - und wirkte ein bisschen verloren. Denn ohne Akkreditierung ging es für Blech erstmal nicht weiter zum Doktor. „Keine Ahnung“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur auf die...

