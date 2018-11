Sport live im TV am 30. November 2018 : TV-Planer: Bundesliga live - Fortuna Düsseldorf gegen Mainz 05

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Freitag, 30. November 2018.

von Christopher Bredow

30. November 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Freitag, 30. November 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Bundesliga live im TV und Live-Stream: Düsseldorf - Mainz live

Eurosport überträgt am Freitag Wintersport live im Free-TV. Ab 10.45 Uhr ist auf dem Sportsender die Nordische Kombination und Langlauf live zu sehen. Zudem zeigt Eurosport Skispringen live im TV und Live-Stream. Beim Skispring-Weltcup in Nischni Tagil findet am Freitag die Qualifikation zum Einzelspringen statt. Einen kostenlosen Stream gibt es auf der Internetseite von Eurosport.

Auf Eurosport 2 HD Xra läuft am Freitag die Bundesliga live im TV. Über den kostenpflichtigen Eurosport-Player kann ab 19.30 Uhr das Freitagsspiel von Fortuna Düsseldorf gegen FSV Mainz 05 live im Stream mitverfolgt werden. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Freitag, 30. November 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, 10.45 Uhr: "Wintersport live: Nordische Kombination (Skispringen und Langlauf), Langlauf (Sprint Herren und Abfahrt Damen) und Skispringen (Qualifikation) live"

10.45 Uhr: "Wintersport live: Nordische Kombination (Skispringen und Langlauf), Langlauf (Sprint Herren und Abfahrt Damen) und Skispringen (Qualifikation) live" Eurosport 2 HD Xtra, 19.30 Uhr: "Bundesliga live: Fortuna Düsseldorf gegen 1. FSV Mainz 05 live"