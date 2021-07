Olympia : Bundeswehr: Förderung für Athleten „lebensnotwendig“

Von den 431 deutschen Olympia-Startern in Tokio sind 148 bei der Bundeswehr angestellt. In der Pandemie ist der Sold für die Sportler in Uniform wichtiger denn je.

Chuo City | Die Leichtathletin Gesa Krause ist eine Spezialistin für das Überwinden von Hürden. In der Corona-Krise türmten sich für die Europameisterin über 3000 Meter Hindernis viele Probleme auf, auch materielle. Deshalb ist die 28-Jährige froh, als Sportsoldatin abgesichert zu sein. „Im Pandemie-Jahr 2020, in dem keine Start- und Preisgelder geflossen sind...

