Olympia : China stellt offiziellen Slogan für Winterspiele vor

Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking sollen unter dem Motto „Zusammen für eine gemeinsame Zukunft“ stehen.

Peking | Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking sollen unter dem Motto „Zusammen für eine gemeinsame Zukunft“ stehen. Der offizielle Slogan der Spiele, die ab dem 4. Februar in der chinesischen Hauptstadt abgehalten werden sollen, wurde am Freitag vorgestellt. Der Slogan „verkörpert unseren Anspruch, dass Menschen auf der ganzen Welt die Solidarität st...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.