Major League Baseball : Cleveland Indians heißen jetzt Cleveland Guardians

Clevelands Major-League-Baseball-Team, das seit 1915 als Indians bekannt war, wird künftig Guardians heißen.

Cleveland | Bereits im vergangenen Dezember hatte der Traditionsclub die Namensänderung angekündigt, nun wurde am Freitag in einem von Schauspieler Tom Hanks gesprochenen Video auf Twitter der neue Name bekanntgegeben. Über 40.000 Fans waren zuvor befragt worden. Nach dem Washington Football Team, das sich im vergangenen Sommer von seinem Namen Redskins (Rothä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.