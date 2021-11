Nickerchen : Corona-Folgen: Williams schläft mitten im Snookerspiel ein

Gegen dieses Nickerchen war Snooker-Profi Mark Williams machtlos.

York | Weil der 46 Jahre alte Engländer immer noch an den Spätfolgen seiner Corona-Erkrankung leidet, schlief er mitten in einem Spiel ein. „Mein Kopf senkte sich und ich wachte auf und hatte ungefähr fünf Sekunden lang keine Ahnung, wo ich war“, sagte Williams nach seiner 5:6-Niederlage gegen Anthony Hamilton bei der UK Championship im Barbican in York. ...

