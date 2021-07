Olympia : DBB-Auswahl trotz Niederlage mit guter Viertelfinal-Chance

Die deutschen Basketballer haben in der Vorrunde zwar die zweite Niederlage im dritten Spiel hinnehmen müssen, können bei den Olympischen Spielen aber immer noch erstmals seit 1992 in das Viertelfinale einziehen.

Saitama | Nach dem 76:89 (40:44) gegen Australien am Samstag reicht es dem Team von Bundestrainer Henrik Rödl, wenn Außenseiter Tschechien am Abend eine Niederlage mit mehr als zwei Punkten Differenz gegen Gold-Favorit USA kassiert. Bereits dann würde die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds in Tokio als Dritter der Gruppe B in die Runde der besten Acht komme...

