DEL : DEG verliert umkämpftes Derby gegen die Haie

Im ersten Spiel nach zweieinhalbwöchiger Corona-Zwangspause hat die ersatzgeschwächte Düsseldorfer EG das rheinische Derby knapp verloren.

Düsseldorf | Mit einem 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) nach Penaltyschießen endete das Duell mit den Kölner Haien, die damit Wiedergutmachung für die klare Heimniederlage gegen den Rivalen betrieb. Am 19. Oktober hatte die DEG die Kölner in deren Arena mit 6:1 abgefertigt. Im Anschluss daran bestritt die Mannschaft von Trainer Harold Kreis keine Partie mehr in der Deu...

