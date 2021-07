Olympia : Dämpfer für Segel-Hoffnungsträger Heil/Plößel

Die 49er-Segler Erik Heil und Thomas Plößel sind nach gelungenem Auftakt am zweiten Tag ihrer Olympia-Regatta mit den Rängen 13, 5 und 14 auf Platz acht zurückgefallen.

Fujisawa | Die Bronzemedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele 2016 hatten ihren zweiten Olympia-Einsatz am Dienstag mit Rang drei eröffnet. Vor den beiden Nachholrennen am Donnerstag blieb die Crew vom Norddeutschen Regatta Verein allerdings in Schlagdistanz zu den führenden Mannschaften, darunter die Olympiasieger Peter Burling und Blair Tuke aus Neuseeland. D...

