NFL : Dallas Cowboys gelingt 27:17-Erfolg in New Orleans

Die Dallas Cowboys haben in der NFL ihren achten Sieg im zwölften Saisonspiel eingefahren.

New Orleans | Am Donnerstag (Ortszeit) setzte sich das Team aus Texas mit 27:17 bei den New Orleans Saints durch. Während die Cowboys den ersten Platz der NFC East behaupteten, kassierten die Saints ihre fünfte Niederlage nacheinander. Für den Höhepunkt des Spiels sorgte Dallas' Tony Pollard. Im dritten Viertel lief er 58 Yards zum Touchdown und brachte die Cowb...

