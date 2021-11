NBA : Dallas Mavericks verlieren beim Comeback von Maxi Kleber

Die Dallas Mavericks haben beim Comeback von Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber verloren.

Los Angeles | Im ersten von zwei aufeinanderfolgenden Duellen mit den Los Angeles Clippers gab es am Sonntag (Ortszeit) ein 91:97. Bereits am Dienstag spielen die Teams erneut in Los Angeles gegeneinander - die Mavericks hoffen dann auch auf die Rückkehr von Leistungsträger Luka Doncic, der im Gegensatz zu Kleber wegen seiner Verletzungen am linken Knie und Knöc...

