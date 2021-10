Europameisterschaft : Darts-EM in Salzburg: Clemens deutscher Hoffnungsträger

Clemens die Nummer eins, Hopp runter, Hempel rauf: Im deutschen Darts-Sport hat sich in der jüngeren Vergangenheit einiges gedreht. Vor der prestigeträchtigen EM in Salzburg stellt sich die Frage: Wann gelingt endlich ein ganz großer Coup?

Salzburg | Ein früherer Rugby-Rüpel wird Weltmeister, der ehemalige Fliesenleger dominiert die Rangliste und in den Mittelpunkt rückt ganz plötzlich ein „Auberginen-König“. In der Weltspitze der Darts-Szene haben sich in den vergangenen Jahren viele märchenhafte Kapitel zugetragen. Sie handelten von Muskelprotz Gerwyn Price, der vom Rugbyfeld an den WM-Pokal ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.