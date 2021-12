Weltmeisterschaft in London : Darts-Spielerin Sherrock: In Form kann ich jeden schlagen

Darts-Spielerin Fallon Sherrock geht mit großem Selbstbewusstsein in die Weltmeisterschaft.

London | Der Einzug ins Finale beim Nordic Darts Masters habe ihr gezeigt, „was ich zu leisten im Stande bin“, sagte die 27 Jahre alte Engländerin dem Fachportal „Checkout - Der Darts-Podcast“. Wenige Tage vor ihrem Erstrundenmatch gegen den Engländer Steve Beaton am Sonntagabend (22.00 Uhr/Sport1 und DAZN) kündigte Sherrock an: „Wenn ich in Form bin, kann ich...

