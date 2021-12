Weltmeisterschaft in London : Das bringt der Tag bei der Darts-WM

Am Sonntag wird es den ersten deutschen Sieg bei der Darts-WM 2022 in London geben. So viel steht fest, denn in Hempel gegen Schindler gibt es ein deutsches Duell.

London | Am fünften Tag der Darts-Weltmeisterschaft 2022 in London greifen gleich zwei deutsche Spieler ins Geschehen ein. Florian Hempel und Martin Schindler treffen im direkten Duell aufeinander. Insgesamt werden acht Partien (13.30 Uhr und 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) der ersten und zweiten WM-Runde ausgespielt. Deutsches Duell Deutschland gegen Deut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.