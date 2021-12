Vorschau : Das bringt der Wintersport am Sonntag

Die Jagd auf Spitzenplätze bei den Weltcups geht weiter. Für die Olympischen Winterspiele in Peking fehlen zahlreichen Sportlern noch die geforderten Leistungsnachweise.

Östersund | Die deutschen Wintersportler haben Olympia im Blick. Zum Abschluss der Weltcups am zweiten Adventssonntag wollen Biathleten, Skispringerinnen oder Eisschnellläufer noch wichtige Top-Platzierungen erringen, um in Peking dabei zu sein. Biathlon Weltcup in Östersund, Schweden 12.35 Uhr: Staffel 4 x 6 km, Damen (ARD und Eurosport) 15.15 Uhr: Verf...

