Schlusstag in Tokio : Das war die Olympia-Nacht

Die Olympischen Spiele von Tokio stehen kurz vor dem Abschluss. Am letzten Tag gehen die deutschen Sportler und Sportlerinnen leer aus. Im Marathon feiert der Favorit einen souveränen Sieg.

Shinjuku City | Am letzten Tag der Olympischen Spiele von Tokio gibt es für das deutsche Team keine Medaille mehr. Ein großer Triumph gelingt am Sonntag hingegen dem kenianischen Marathon-Star Eliud Kipchoge. Die Debatte um das Reit-Drama von Fünfkämpferin Schleu geht weiter. TRIUMPH: Laufstar Eliud Kipchoge hat als dritter Leichtathlet in der Olympia-Geschicht...

