Sommerspiele 2016 : Dem Hühnerflug folgte der Absturz: Rio ringt um Olympia-Erbe

Der Olympia-Park Rio de Janeiros ist ein Beispiel dafür, wie schwer sich Tokios Vorgänger fünf Jahre nach den Spielen mit der Erfüllung des Versprechens vom Vermächtnis für Stadt und Bürger tun.

Rio de Janeiro | Im Olympischen Park in Barra da Tijuca, den im August 2016 Tausende Sportler, Trainer und Zuschauer bevölkerten, ist es still an diesem Tag. Palmen säumen den breiten Weg durch das ehemalige Herz der Spiele von Rio. Bäume und Sträucher wurden gepflanzt und Bänke aufgestellt, die zum Verweilen einladen. Lange kann man auch bei der Wall of Champions ...

