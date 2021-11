Biathlon-Ass : Denise Herrmanns Ziel: Auf dem Zenit nach Peking

Denise Herrmann startet mit den deutschen Biathletinnen in den Olympia-Winter. Von besonderem Druck will die Sächsin noch nichts wissen. Los geht es an einem für sie ganz besonderen Ort.

Östersund | Denise Herrmann hat aus ihren Fehlern gelernt. „Ich versuche, relativ entspannt in die Saison reinzugehen“, sagte die große Olympia-Medaillenhoffnung der deutschen Biathletinnen. Im vergangenen Winter hatte sich die 32-Jährige vom ersten Tag an großen Druck gemacht, wollte gern beim Kampf um den Sieg im Gesamtweltcup mitmischen. Ein Plan, der schei...

