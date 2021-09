Straßenrad-WM : Denk lobt Radprofi Politt: „Als Siegfahrer ausgebildet“

Teamchef Ralph Denk hat sich lobend über die Entwicklung seines Schützlings Nils Politt geäußert.

Löwen | „Er war ja vor seiner Zeit bei Bora-hansgrohe schon Zweiter in Roubaix. Da hat man sein Potenzial schon gesehen. Auf der anderen Seite haben wir ihn natürlich auch als Siegfahrer ausgebildet, das war er vorher vielleicht noch nicht“, sagte Denk der Deutschen Presse-Agentur bei der Straßenrad-WM in Flandern. Politt wird das deutsche Team am Sonntag (ab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.