Amateur-Weltmeisterschaften : Deutsche Boxer starten bei WM mit vier Niederlagen

Die deutschen Boxer haben bei den Amateur-Weltmeisterschaften in Belgrad einen Fehlstart hingelegt.

Bulevar Arsenija Čarnojevica 58, Beograd 11070, Serbien | Die vier Athleten, die bisher im Ring standen, verloren allesamt. Am Dienstag unterlag Silvio Schierle aus dem thüringischen Saalfeld im Halbschwergewicht (bis 80 kg) dem Tadschiken Schabbos Negmatullojew knapp mit 2:3 Punktrichterstimmen. Der in Frankfurt (Oder) trainierende 24-Jährige hatte die erste Runde gewonnen, kam in der zweiten Runde aber ...

