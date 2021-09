Radsport-WM : Deutsche Frauen vor Straßenrennen selbstbewusst

Die deutschen Frauen gehen selbstbewusst in das WM-Straßenrennen in Flandern an diesem Samstag (ab 12.15 Uhr/Eurosport).

Löwen | „Den nicht so starken Teams sind die Niederländerinnen überlegen mit ihren Fahrerinnen. Sie können mehr agieren, aber das können wir auch. Wir können mitgehen und ganz weit vorne ankommen“, sagte Lisa Klein, die wie Teamkollegin Lisa Brennauer im Zeitfahr-Mixed Gold gewonnen hatte. Das niederländische Team ist in dieser WM-Disziplin letztmals 2016 ges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.