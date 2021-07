Olympia : Deutsche Säbelfechter nach klarem Sieg im Halbfinale

Die deutschen Säbelfechter haben bei den Olympischen Spielen in Tokio das Halbfinale des Mannschaftswettbewerbs erreicht.

Chiba | Das Dormagener Trio Max Hartung, Matyas Szabo und Benedikt Wagner besiegte in seinem Auftaktgefecht das Team des Russischen Olympischen Komitees (ROC) mit 45:28. Gegner in der Vorschlussrunde sind nun die in der Weltrangliste führenden Südkoreaner. Athletensprecher Hartung, der sein Karriereende nur allzu gerne mit der ersten olympischen Medaille k...

