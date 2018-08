Sport live im TV am 24. August 2018 : TV-Planer: Deutschland Tour live - 2. Etappe

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Freitag, 24. August 2018.

von Christopher Bredow

24. August 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Freitag, 24. August 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Deutschland Tour live im TV und Live-Stream: 2. Etappe live

Auf Eurosport ist am Freitag Motorradsport live zu sehen. Ab 10 Uhr zeigt der Sportsender den Großen Preis von Großbritannien mit den freien Trainings der Moto3-, MotoGP- und Moto2-Klasse live im TV und Livestream. Auch n-tv zeigt Motorsport live: Ab 14.55 Uhr wird das zweite freie Training vor dem Großen Preis von Belgien in der Formel 1 live im Free-TV und Live-Stream auf n-tv.de übertragen.

Im WDR und SWR wird am Freitag die zweite Etappe bei der Deutschland Tour live im TV und Livestream gezeigt. Ab 14 Uhr geht es für die Radsportler auf die Strecke von Bonn nach Trier. In der WDR-Mediathek und SWR-Mediathek gibt es die Deutschland Tour live im Stream zu sehen.

FC Bayern - 1899 Hoffenheim live im TV und Live-Stream: Bundesliga live

An diesem Freitag beginnt die neue Bundesliga-Saison 2018/19. Das ZDF zeigt ab 20.15 das Eröffnungsspiel des FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim live im TV und Live-Stream in der ZDF-Mediathek. Wie Sie FC Bayern gegen Hoffenheim live mitverfolgen können, erfahren Sie hier.

Im Anschluss an das Bundesligaspiel läuft auf Eurosport ab 22.15 Uhr der neue Fußball-Talk "Mann gegen Mann" live. In der Sendung mit Moderatorin Anna Kraft diskutieren Thomas Berthold und Berti Vogts über die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft. Eurosport überträgt am Freitag zudem ab 19.30 Uhr das Finale bei der Fußball-U20-WM der Frauen live im Fernsehen. Dann ist das Endspiel von Spanien gegen Japan live zu sehen. Einen kostenlosen Stream gibt es auf der Internetseite von Eurosport. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

Was läuft heute sonst im Fernsehen?



