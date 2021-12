NBA : Dezimierte Nets besiegen 76ers

Trotz zahlreicher Coronaausfälle haben die Brooklyn Nets das NBA-Duell mit den Philadelphia 76ers gewonnen.

New York | Kevin Durant überragte beim 114:105 mit 34 Punkten, elf Rebounds und acht Vorlagen und führte die Nets zum 21. Sieg in dieser Saison. Schon das erste Spiel nach dem positiven Test bei Superstar James Harden hatten die Nets am Dienstag gegen die Toronto Raptors gewonnen. Damit festigten sie den Spitzenplatz in der Eastern Conference weiter. Beim ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.