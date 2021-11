Formel 1 : Die Lehren aus dem Großen Preis von Mexiko

Max Verstappen bleibt vorsichtig. Der Red-Bull-Pilot untermauert mit dem Erfolg in Mexiko seinen WM-Anspruch - Titelstimmung kommt bei ihm aber nicht auf. Lewis Hamilton müht sich vergeblich ab.

Iztacalco | Lewis Hamilton verliert im WM-Zweikampf weiter an Boden. Max Verstappen rast nach seinem Formel-1-Sieg in Mexiko unbeirrt seinem ersten Titel entgegen. Was wollen Hamilton und Mercedes vor dem nächsten Grand Prix in Brasilien machen? Verstappen lässt sich vom WM-Kurs nicht abbringen Es war ein weltmeisterliches Manöver. Max Verstappen bremste in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.