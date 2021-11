Tennis in Turin : Djokovic startet erfolgreich in ATP Finals

Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Topfavorit Novak Djokovic hat seine erste Aufgabe beim Saisonfinale der Tennisprofis gemeistert.

Torino | Nach anfänglichen Problemen gewann der serbische Weltranglisten-Erste am Montag in Turin gegen den norwegischen Turnier-Debütanten Casper Ruud mit 7:6 (7:4), 6:2. Die ATP Finals mit den acht besten Tennisprofis der Saison starten mit Vorrundenspielen. Die besten beiden jeder Gruppe erreichen das Halbfinale. Die weiteren Gegner von Djokovic in der grün...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.