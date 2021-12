Weltmeisterschaft in London : Dreifacher Titelträger van Gerwen bei Darts-WM in Runde drei

Der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen ist mit einem klaren Erfolg in die Darts-WM in London gestartet.

London | Am späten Samstagabend besiegte der Niederländer seinen englischen Rivalen Chas Barstow mit 3:1. Van Gerwen hatte nur in der Anfangsphase Probleme und steigerte sich danach deutlich. Damit ist nach Weltmeister Gerwyn Price aus Wales und dem Schotten Peter Wright auch der dritte große Favorit erfolgreich in die WM gestartet. „Natürlich bin ich gl...

