NHL : Edmonton Oilers beenden Niederlagen-Serie

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben ihre NHL-Durststrecke beendet und die Columbus Blue Jackets klar 5:2 geschlagen.

Ottawa | Deutschlands bester Eishockey-Spieler bereitete das 1:0 vor und half so, die Niederlagen-Serie von zuletzt sechs Partien zu beenden. „Du fühlst dich nie gut, wenn du sechs am Stück verlierst. Das ist kein Geheimnis. Aber wir wissen alle, was wir tun müssen, um wieder auf die Siegerstraße zu kommen“, hatte der Kölner schon vor der Partie gesagt. Tim...

