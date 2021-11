NHL : Edmonton um Leon Draisaitl lässt Chicago keine Chance

Jason Franson/The Canadian Press via AP/dpa

Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers einen 5:2 (4:1, 0:0, 1:1)-Heimerfolg gegen die Chicago Blackhawks geschafft.

Edmonton | Die Oilers stellten bereits im ersten Drittel die Weichen auf Sieg, bereits in der 19. Minute gingen die Gastgeber mit 4:0 in Führung. Draisaitl setzte im letzten Drittel mit seinem Treffer den Schlusspunkt. Mit 17 Toren ist der gebürtige Kölner weiterhin der beste Torschütze der NHL. Die anderen deutschen Eishockey-Spieler in der NHL mussten Niede...

