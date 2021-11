Weltcup-Auftakt : Eisenbichler und Geiger führen Sprungteam an

Die beiden Weltmeister Markus Eisenbichler und Karl Geiger führen das deutsche Skisprung-Team beim Weltcup-Auftakt im russischen Nischni Tagil an.

Nizhny Tagil | Über die Nominierung von Bundestrainer Stefan Horngacher informierte der Deutsche Skiverband (DSV). In Russland stehen am Samstag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) und Sonntag (16.00 Uhr) zwei Einzel auf dem Programm, zuvor wartet am Freitag (16.30 Uhr) die erste Qualifikation des Winters. Neben den beiden Top-Athleten schafften auch Stephan Leyhe, Oly...

