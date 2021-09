Sieg in Calgary : Eishockey-Frauen aus Kanada gewinnen WM-Endspiel gegen USA

Die Eishockey-Frauen aus Kanada haben erstmals seit neun Jahren wieder den Weltmeistertitel gewonnen.

Calgary | Die Kanadierinnen siegten im Endspiel am Dienstag (Ortszeit) in Calgary 3:2 (0:2, 2:0, 0:0) nach Verlängerung gegen Titelverteidiger USA. Marie-Philip Poulin erzielte in der achten Minute der Extraspielzeit das Siegtor gegen den großen Rivalen und krönte damit die Aufholjagd nach einem frühen 0:2-Rückstand. Insgesamt war es der elfte WM-Titel für Kana...

