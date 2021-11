Eisschnelllauf : Eisschnellläufer Beckert mit Olympia-Qualifikation

Patrick Beckert hat sich als erster deutscher Eisschnellläufer für die Olympischen Winterspiele in Peking qualifiziert.

Stavanger | Der Erfurter belegte beim Weltcup in Stavanger in 13:13,267 Minuten den achten Platz über 10.000 Meter. Damit sicherte sich der 31-Jährige im einzigen Weltcup-Rennen der Saison über die Langstrecke die Teilnahme an den Spielen. Beckert hatte bereits zum Weltcup-Auftakt im polnischen Tomaszow Mazowiecki mit Rang zehn über 5000 Meter für das beste de...

