Massenstart : Eisschnellläufer Rijhnen qualifiziert sich für Olympia

Eisschnellläufer Felix Rijhnen hat sich mit seiner Leistung im Massenstart-Rennen in Calgary für die Olympischen Winterspiele in Peking qualifiziert. Damit sorgt er erneut für eine Überraschung.

Calgary | Felix Rijhnen hat einen Tag nach seinem starken 5000-Meter-Rennen beim Eisschnelllauf-Weltcup in Calgary für eine weitere Überraschung gesorgt und sich für die Olympischen Winterspiele in Peking qualifiziert. Der Frankfurter wurde am Samstag (Ortszeit) Dritter des Massenstart-Rennens und erfüllte damit die Olympia-Norm des Deutschen Olympischen Spo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.