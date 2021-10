Nach Olympia-Skandal : Ermittlungen erhöhen Druck auf Modernen Fünfkampf

Die Bilder des Reitens beim Modernen Fünfkampf in Tokio haben viele Zuschauer schockiert. Die Athletin Annika Schleu und der Verband stehen seitdem in der Kritik und unter Druck. Der Stand der Dinge.

Monaco | Beim Modernen Fünfkampf herrscht in diesen Tagen eisernes Schweigen. Die ungewollt berühmt gewordene Olympia-Teilnehmerin Annika Schleu möchte derzeit lieber nicht reden. Auch der Weltverbands-Präsident Klaus Schormann will in absehbarer Zeit keine Interviews geben, wie er auf Anfrage betonte. Der Druck ist derzeit offensichtlich zu groß: durch die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.