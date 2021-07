Olympia : Ex-Schwimm-Weltmeister Koch scheitert im Vorlauf

Der frühere Schwimm-Weltmeister Marco Koch hat bei den Olympischen Spielen in Tokio ein enttäuschendes Vorlauf-Aus hinnehmen müssen.

Koto City | Der 31-Jährige schlug am Dienstag über 200 Meter Brust nach 2:10,18 Minuten an und belegte damit nur Rang 20 am Ende aller Vorläufe. Bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016 hatte der Weltmeister von 2015 jeweils den siebten Platz belegt. Bei ihrem ersten wichtigen Rennen nach zwei Jahren erreichte Franziska Hentke, WM-Zweite von 2017, das Halbfin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.