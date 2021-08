Ethikkommission : FIFA sperrt Ex-Vizepräsident Hayatou für ein Jahr

Der langjährige ehemalige Chef der afrikanischen Fußball-Konföderation Caf, Issa Hayatou, ist von der Ethikkommission des Weltverbandes FIFA für ein Jahr für alle Fußball-Aktivitäten gesperrt worden.

Berlin | Das teilte die FIFA, deren Vizepräsident Hayatou einst war, am 3. August mit. Zudem muss der 74-Jährige aus Kamerun eine Geldstrafe von umgerechnet gut 32.000 Euro zahlen. Hayatou soll in seiner Funktion als Caf-Chef bei der Vergabe von Fernseh- und Marketingrechten von 2014 bis 2017 einen Bewerber bevorzugt und so zum Schaden der Konföderation ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.