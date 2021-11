WM-Qualifikation : Fehlstart für Herbert: Basketballer unterliegen Estland

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat einen Fehlstart in die WM-Qualifikation für 2023 hingelegt.

Nürnberg | Beim Debüt des neuen Cheftrainers Gordon Herbert verlor die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Nürnberg gegen Estland mit 66:69 (34:30). Vor 1000 Zuschauern in der neu gebauten Arena am Tillypark hatten die stark ersatzgeschwächten Gastgeber mit dem Außenseiter riesige Mühe und mussten sich in einer hochspannenden Schlussphase geschla...

