NFL : Field-Goal-Drama bei Packers-Sieg: Fünf Patzer in Serie

Fünf verpasste Field Goals in Serie, jedes potenziell entscheidend für den Sieg - eine Partie wie die der Green Bay Packers gegen die Cincinnati Bengals gab es wohl auch in der an verrückten Geschichten reichen NFL noch nie.

Cincinnati | Zumindest konnten die Datendienstleister und US-Medien keine finden in den Archiven. Die Packers mit dem Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown im Kader gewannen das Football-Match am Ende 25:22 - nicht nur der ohnehin ergraute Kicker Mason Crosby hat nach diesem Sonntag aber wohl ein paar graue Haare mehr. „Ich war echt glücklich, das letzte getrof...

