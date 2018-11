Sport live im TV am 25. November 2018 : TV-Planer: Formel 1 live - Großer Preis von Abu Dhabi

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Sonntag, 25. November 2018.

von Christopher Bredow

25. November 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Sonntag, 25. November 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Skispringen live im TV und Live-Stream: Weltcup in Ruka live

Im ZDF (ab 10.15 Uhr) und auf Eurosport (ab 9.30 Uhr) ist am Sonntag Wintersport live zu sehen. Beide Sender zeigen unter anderem die Nordische Kombination mit den Team-Wettbewerben sowie die 10 Kilometer der Damen und 15 Kilometer der Herren im Langlauf live im Free-TV. Außerdem kann ab 17 Uhr auf beiden Sendern Skispringen live im TV und Livestream mitverfolgt werden. Beim Weltcup in Ruka findet das Einzelspringen statt. Kostenlose Streams gibt es in der ZDF-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport.

Auf Sky Sport News HD läuft am Sonntag ab 10.45 Uhr der Fußball-Talk mit Jörg Wontorra live im Free-TV. Zu Gast sind unter anderem Rouven Schröder und Heribert Bruchhagen. Thomas Helmer begrüßt ab 11 Uhr im Doppelpass live auf Sport1 unter anderem Fredi Bobic und Felix Magath im Studio. Im weiteren Verlauf des Sonntags zeigt Sport1 ab 15 Uhr Basketball mit dem BBL-Spiel von Brose Bamberg gegen Science City Jena live im Free-TV. Ab 16.45 Uhr ist zudem Eishockey mit der DEL-Partie der Kölner Haie gegen Red Bull München live im TV und Livestream zu sehen. Auf sport1.de kann ein kostenloser Stream abgerufen werden.

Formel 1 live im TV und Live-Stream: Großer Preis von Abu Dhabi live

Auf RTL kann am Sonntag die Formel 1 live im Free-TV und Live-Stream mitverfolgt werden. Um 13.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung vor dem Großen Preis von Abu Dhabi. Rennbeginn ist um 14 Uhr. Es ist das letzte Saisonrennen der Formel 1 2018 - mit Lewis Hamilton steht der Weltmeister bereits fest. Auf dem kostenpflichtigen Portal "TV Now" kann die Formel 1 live im Stream gesehen werden.

Auf ProSieben Maxx sind am Sonntagabend zwei Spiele in der NFL live im TV und Livestream zu sehen. Ab 18.55 Uhr zeigt der Privatsender das Spiel der Carolina Panthers gegen Seattle Seahawks live und ab 22.10 Uhr ist die Partie der Denver Broncos gegen Pittsburgh Steelers live zu sehen. Auf ran.de gibt es die NFL live im Stream. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Sonntag, 25. November 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, ab 9.30 Uhr: "Wintersport live: Nordische Kombination (Team Skispringen und Langlauf), Langlauf (10 km Damen und 15 km Herren) und Ski alpin (Slalom Damen und Super-G Herren) live"

ab 9.30 Uhr: "Wintersport live: Nordische Kombination (Team Skispringen und Langlauf), Langlauf (10 km Damen und 15 km Herren) und Ski alpin (Slalom Damen und Super-G Herren) live" ZDF, ab 10.15 und : "Wintersport live: Nordische Kombination (Team Skispringen), Langlauf (10 km Damen und 15 km Herren) und Rodeln live"

ab 10.15 und : "Wintersport live: Nordische Kombination (Team Skispringen), Langlauf (10 km Damen und 15 km Herren) und Rodeln live" Sky Sport News HD, 10.45 Uhr: "Fußball-Talk: Wontorra live"

10.45 Uhr: "Fußball-Talk: Wontorra live" Sport1, 11 Uhr: "Fußball-Talk: Doppelpass live"

11 Uhr: "Fußball-Talk: Doppelpass live" RTL, 13.15 Uhr: "Formel 1 live: Großer Preis von Abu Dhabi - Rennen live (Rennbeginn 14 Uhr)"

13.15 Uhr: "Formel 1 live: Großer Preis von Abu Dhabi - Rennen live (Rennbeginn 14 Uhr)" Sport1, 15 Uhr: "Basketball live: BBL mit Brose Bamberg gegen Science City Jena live"

15 Uhr: "Basketball live: BBL mit Brose Bamberg gegen Science City Jena live" Sport1, 16.45 Uhr: "Eishockey live: DEL mit Kölner Haie gegen EHC Red Bull München live"

16.45 Uhr: "Eishockey live: DEL mit Kölner Haie gegen EHC Red Bull München live" ZDF/Eurosport, 17 und 18 Uhr: "Skispringen live: Weltcup in Ruka - Einzelspringen live (1. und 2. Durchgang)"

17 und 18 Uhr: "Skispringen live: Weltcup in Ruka - Einzelspringen live (1. und 2. Durchgang)" ProSieben Maxx, 18.55 Uhr: "NFL live: Carolina Panthers gegen Seattle Seahawks live"

18.55 Uhr: "NFL live: Carolina Panthers gegen Seattle Seahawks live" ProSieben Maxx, 22.10 Uhr: "NFL live: Denver Broncos gegen Pittsburgh Steelers live"