Motorsport : Formel 1 mit Rekordkalender von 23 Grand Prix für 2022

Die Formel 1 will im kommenden Jahr eine Rekordsaison mit 23 Rennen austragen.

Paris | Der Motorsport-Weltrat segnete einen entsprechenden Entwurf des Kalenders in Paris ab. Die Saison 2022 soll demnach am 20. März in Bahrain beginnen und am 20. November traditionell in Abu Dhabi enden. Sie soll damit 245 Tage dauern. Ein Grand Prix in Deutschland fehlt erneut bei der Welt-Tournee. Ursprünglich wollte die Formel 1 nach dem Corona-Not...

