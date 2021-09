Tennis-WTA-Turnier : Friedsam in Kasachstan im Achtelfinale

Die deutsche Tennisspielerin Anna-Lena Friedsam hat beim WTA-Turnier in Nur-Sultan das Achtelfinale erreicht.

Nur-Sultan | Die 27-Jährige aus Andernach setzte sich am Montag bei der Hartplatz-Veranstaltung in Kasachstan gegen die Australierin Arina Rodionova in etwas mehr als zwei Stunden mit 4:6, 6:4, 6:2 durch. Friedsam liegt in der Weltrangliste auf Platz 121 und trifft nun auf die an Nummer zwei gesetzte Belgierin Alison van Uytvanck. Zweite deutsche Teilnehmerin ist ...

