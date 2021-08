Belgischer Sportfunktionär : Früherer IOC-Präsident Jacques Rogge gestorben

Jacques Rogge hat in einer der schwersten Krisen das Präsidentenamt im IOC übernommen. Der Chirurg konnte dem Dachverband wieder mehr Glaubwürdigkeit verschaffen. Jetzt ist der Belgier gestorben.

Frankfurt/Main | Jacques Rogge trat das Präsidentenamt im Internationalen Olympischen Komitee 2001 mit dem Ruf eines Erneuerers und Reformers an. Das Programm des Belgiers war couragiert und mutig. Er sagte der Korruption ebenso den Kampf an wie dem Doping und dem Gigantismus der Olympischen Spiele. Dem am 2. Mai 1942 in Gent geborene Chirurgen und Orthopäden gelan...

