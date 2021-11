Änderung nach Tierquälerei : Bericht: Fünfkämpfer entrüstet nach Reit-Stopp – Angriff auf Verband

Wie erwartet hatte der Weltverband des Modernen Fünfkampfs das Aus der Reitdisziplin angekündigt. Ausgerechnet die Fünfkämpfer selbst zeigen sich nun empört. Die verstörenden Szenen aus Tokio scheinen vergessen.

Berlin | Mehr als 650 Moderne Fünfkämpfer fordern nach einem Medienbericht die Führung der Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) zum Rücktritt auf. Nach der angekündigten Streichung des Reitens in drei Jahren haben sie nach Angaben des Branchendienstes "Inside the Games" ein "Misstrauensvotum" an den Vorstand um den Präsidenten Klaus Schormann gesc...

