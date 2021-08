Olympia : Gold-Traum geplatzt: Hockey-Herren scheitern im Halbfinale

Der Gold-Traum von Deutschlands Hockey-Herren in Tokio ist geplatzt. Nach dem Aus der Damen könnte der Deutsche Hockey-Bund erstmals seit langer Zeit bei Sommerspielen wieder ganz leer ausgehen.

Shinagawa City | Dem deutschen Hockey droht das erste Olympia ohne Medaille seit 21 Jahren. Nach dem Viertelfinal-Aus der Damen scheiterten am Dienstag die Herren im Halbfinale von Tokio mit 1:3 (1:2) an Australien und können nur noch auf Bronze hoffen. Zuletzt hatte die Herren-Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes viermal in Serie Edelmetall bei Sommerspielen geholt...

