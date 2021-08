Sommerspiele in Tokio : Gold geschafft! Zverev kürt sich zum Tennis-Olympiasieger

Wahnsinn! Alexander Zverev gewinnt in Tokio tatsächlich Gold. Und wie: Im Endspiel beherrscht der beste deutsche Tennisspieler den Überraschungsfinalisten Karen Chatschanow. Nerven? Keine Spur.

Koto City | Überwältigt sank Alexander Zverev nach seinem Gold-Coup auf die Knie und verbarg sein Gesicht in den Händen. 6:3, 6:1 gewann der 24 Jahre alte Hamburger das Finale der Olympischen Spiele und verewigte sich als erster deutscher Olympiasieger im Herren-Einzel in der deutschen Tennis-Historie. „So ein Gefühl hab ich noch nie in meinem Leben gehabt“, s...

