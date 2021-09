Pferdesport : Gold in Reichweite: Springreiter starten bei EM als Zweiter

Die deutschen Springreiter liegen bei der Heim-EM in Riesenbeck nach der zweiten von drei Wertungsprüfungen weiter vielversprechend im Medaillenrennen. Für Gold können sie sich aber keine Fehler leisten.

Hörstel | Der Rückstand ist nur ganz knapp. In die letzte Runde des Team-Wettbewerbs startet das deutsche Springreiter-Team bei der Heim-Europameisterschaft in Riesenbeck an diesem Freitag (13.00 Uhr/ZDF) als Zweiter. Das Team von Bundestrainer Otto Becker hat 8,77 Strafpunkte, die Schweiz führt mit 5,47. Das ist umgerechnet weniger als ein Abwurf Differenz ...

