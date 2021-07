Olympia : Goldhoffnung Mihambo legt los: Schwieriger Anlauf zum Olymp

Deutschlands „Sportlerin des Jahres“ zählt zu den wenigen Medaillenhoffnungen der deutschen Leichtathletik in Tokio. Für Malaika Mihambo läuft es aber in diesem Sommer bisher nicht rund.

Shinjuku City | Haut der Anlauf hin oder nicht? Für Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo ist das die Kernfrage der Sommerspiele. Verschenkt sie wie zuletzt so oft Zentimeter am Balken, setzt sie auch das ersehnte Gold in den Sand. Bei der Qualifikation mit nur drei Versuchen am Sonntag (09.50 Uhr) in Tokio gilt es schon für die „Sportlerin des Jahres“. „Wenn s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.