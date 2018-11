Im Video : Große Ehre für Basketball-Star: Nowitzki erhält Stadtschlüssel von Dallas

Der deutsche Basketball-Star steht seit 1999 für die Dallas Mavericks auf dem Basketball-Court.

von dpa

22. November 2018, 06:16 Uhr

Dallas | Superstar Dirk Nowitzki hat für seine Leistungen auf und abseits des Basketball-Courts vom Bürgermeister der US-Metropole Dallas den Schlüssel zur Stadt erhalten. Der 40-jährige Würzburger erhielt Standing Ovations als er am Mittwoch (Ortszeit) in der Halbzeitpause des NBA-Spiels zwischen seinen Dallas Mavericks und den Brooklyn Nets geehrt wurde. (Weiterlesen: NBA-Star Dirk Nowitzki fällt lange aus: "Es geht immer noch um Wochen")

"Es wurde auch Zeit, dass ich den Schlüssel erhalte", scherzte Nowitzki nach der Übergabe. "Es ist eine absolute Ehre, diesen Club, diese großartige Stadt und die tollen Leute auf der ganzen Welt zu repräsentieren." Der 13-fache Allstar spielt seit 1999 für die Texaner in der besten Basketball-Liga der Welt. Aktuell fehlt er seinem Team aufgrund von anhaltenden Fußproblemen. Der NBA-Champion von 2011 absolvierte am 3. April sein letztes Spiel in der nordamerikanischen Profi-Liga.